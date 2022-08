La Semaine du Jeune Avocat ouverte à Cotonou

La 7e édition de la Semaine du Jeune Avocat a été lancée ce mardi 16 août 2022 à la Maison de l’Avocat sise à Cotonou.

Conférences, formations, consultations, assistance gratuite, etc. sont au menu du 16 au 20 août 2022 à la Maison de l’Avocat dans le cadre de la Semaine du Jeune Avocat, 7e édition qui se déroule sous le thème : « Regards croisés sur la loi N°2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin ».

Les activités prendront fin par un match de gala de football entre les équipes de jeunes avocats du Bénin et de magistrats du Bénin ; un diner de gala, la remise de distinctions.

