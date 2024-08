La SGDS sensibilise les populations de Sèmè-Okoun au recyclage des déchets

La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a organisée une campagne de sensibilisation de tri de déchets dans la matinée de ce vendredi 02 août 2024, au marché de Sèmè-Okoun, dans la commune de Sèmè-Kpodji. Halidath ABIBOU, assistante chargée de l’activité de valorisation (ACTV), a conduit une équipe de la société en charge de la collecte et du traitement des déchets au Bénin.

La Société de gestion des déchets et de la salubrité tient son rendez-vous mensuel de sensibilisation et de recyclage des déchets. Ce vendredi 02 août 2024, c’est les usagers du marché de Sèmè-Okoun, dans la commune de Sèmè-Kpodji, qui ont reçu une équipe de la SGDS. L’objectif selon Halidath ABIBOU, assistante chargée de l’activité de valorisation, est de sensibiliser le grand public sur l’importance du tri des déchets, des avantages et des inconvénients y afférents. « Après cette sensibilisation, il y a la pratique au cours de laquelle nous trions tout ce qui est matière recyclable à savoir, les déchets plastiques, les cannettes, etc », a-t-elle confié. Suivant les explications de l’ACTV, après l’étape de recyclage, les matières recyclées doivent être mises à part afin que les récupérateurs de la SGDS à leur passage dans les boutiques et kiosques, les récupèrent.

Sur le recyclage des déchets, les usagers du marché de Sèmè-Okoun, et les popualtions de façon générale, ont compris le message. L’assistante chargée de l’activité de valorisation après a donné l’assurance a fait une annonce. « Pour la prochaine campagne de salubrité, les usagers ont décidé d’inclure des campagnes de tri afin de porter l’information encore plus haut », a-t-elle informé.

« En dehors des résidus alimentaires, tout ce qui est matière recyclable doit être recyclée et mise à part dans un sac, un contenant ou une poubelle homologuée ; la SGDS va envoyer ses équipes qui se chargeront de les collecter afin d’éviter qu’elles ne créent des nuisances à l’environnement », a-t-elle confié s’adressant à la population.

Cette campagne de sensibilisation a bénéficié de l’accompagnement de la Croix Rouge. Selon James C. ABOTO, président du comité local de la Croix Sèmè-Kpodji, l’objectif, est de contribuer à la réussite de l’activité. « Tout ce qui touche à la communauté, à son bien-être, la Croix Rouge est là pour accompagner. Les déchets ne font pas bon ménage avec les hommes et il est bon d’accompagner tout ce que la SGDS fait pour que le message puisse passer », a-t-il laissé entendre.

Nwankoo CHIMEZE, vice-président du marché de Okoun a salué l’initiative de la SGDS. Les usagers du marché ont besoin d’être sensibilisés au recyclage et au tri des déchets. Ce qui leur permettra de mieux exercer leurs activités, et de rendre le marché plus propre. Il a rassuré de la disponibilité du bureau du marché à travailler avec les équipes de la SGDS.

La campagne de sensibilisation et de recyclage est à sa 3e édition dans la commune de Sèmè-Kpodji.

F. A. A.

2 août 2024 par ,