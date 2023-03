La SBEE lance le ‘’démantèlement des réseaux de fortune’’

En prélude au démarrage de l’opération ‘’démantèlement des réseaux de fortune’’, la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) informe les populations qu’elle leur offre l’opportunité de bénéficier de leurs compteurs personnels et éviter les risques liés à l’utilisation des réseaux électriques de fortune. Voici les localités concernées, les tarifs et le délai.

‘’Dans le cadre du lancement de la phase pilote de l’opération Démantèlement des réseaux électriques de fortune (toiles d’araignée) dans les zones où existent des réseaux électriques Basse Tension (BT) conformes aux normes, la SBEE informe les populations des localités de : Hêvié Kpafadja, Hêvié Adjagbo 1er , Hêvié Hounzié, Hêvié zone CRS, Hêvié Adovié, Hêvié Sogan, Hêvié Kpotohou, Hêvié Hessa, Hêvié Abamey, Hêvié Dossèvié, Hêvié Dossounou, Hêvié Kissovié, que les tarifs applicables aux clients demandeurs concernés par ladite opération sont définis comme suit :

• Clients ayant actuellement le réseau électrique conforme dans leur rue mais alimentés par le biais d’un compteur de fortune (appelé décompteur) : 20 000 FCFA ;

• Clients ayant actuellement le réseau électrique conforme dans leur rue mais alimentés par un compteur SBEE domicilié dans une maison voisine : 4401 FCFA pour les compteurs 2fils et au plus 6000 FCFA pour les compteurs 04 fils.

La SBEE invite les populations concernées à saisir cette opportunité pour bénéficier de leurs compteurs personnels et éviter les risques liés à l’utilisation des réseaux électriques de fortune.

Les formalités en vue du paiement se font au niveau du centre clientèle de Cocotomey sis à Cococodji en face de l’hôtel SASSOU contre reçu et démarrent dès audition du présent communiqué. Lesdites formalités prendront fin le 05 Mai 2023.

La SBEE invite donc la clientèle à se rapprocher de ce centre clientèle qui est le seul autorisé à leur fournir les informations officielles concernant le démantèlement. Elle exhorte les populations à la vigilance et à ne pas se prêter aux manipulations de vils individus.

Pour plus d’informations sur ce projet, veuillez contacter les numéros suivants : 95 40 13 07 ou 94 91 06 05 ou 94 01 39 13.

La SBEE, des femmes et des hommes à votre service 24h/24.

La Direction Générale’’

28 mars 2023 par ,