La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) lance à partir du lundi 28 mars 2022 sur toute l’étendue du territoire national une campagne de recouvrement des créances dénommée ‘’Recouvrement Commando ".

Vaste campagne de recouvrement des créances au Bénin. Elle concerne les clients de la SBEE, Moyenne et Basse Tension (MT-BT), qui détiennent encore des factures de consommation d’énergie électrique impayées. A travers un communiqué de la direction générale, la SBBE invite tous les clients concernés à se rapprocher au plus tôt de ses guichets pour s’acquitter de leurs factures, afin d’éviter tout désagrément.

La SBEE rassure ses clients que plusieurs mesures sont prévues dans ses agences et guichets pour faciliter le paiement

A.Ayosso

22 mars 2022 par