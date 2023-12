La Russie reconnaît les mérites de Anicet Gabriel KOTCHOFA

Le Directeur général de la Corporation des anciens étudiants des universités de la Russie « INCORVUZ-XXI », Anicet Gabriel KOTCHOFA, a reçu un certificat le vendredi 1er décembre 2023. Cette distinction reçue des mains du vice-ministre de l’éducation et des sciences de la Russie, Dmitry PYCHNOV, et de l’ancien ministre de l’éducation et des sciences de la Russie, actuel président de l’Université de l’amitié des peuples, Vladimir FILIPPOV, est une reconnaissance de la contribution significative du récipiendaire au renforcement des relations internationales, inter ethniques et au développement de l’Association des étudiants étrangers de la Russie.

Le Directeur général de la Corporation des anciens étudiants des universités de la Russie « INCORVUZ-XXI », Anicet Gabriel KOTCHOFA, fondateur de l’Association des étudiants étrangers de Russie, et ambassadeur de l’éducation et de la science russe, vient d’être honoré par les autorités russes. L’ex-ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la Fédération de Russie et des pays de la CEI a reçu, le 1er décembre 2023, un certificat des mains du vice-ministre de l’éducation et des sciences de la Russie, Dmitry PYCHNOV et de l’ancien ministre de l’éducation et des sciences de la Russie, actuel président de l’Université de l’amitié des peuples, Vladimir FILIPPOV.

Le certificat d’honneur lui a été attribué « pour sa contribution significative au renforcement des relations internationales, inter ethniques et au développement de l’Association des étudiants étrangers de la Russie ».

Dmitry PYCHNOV et Vladimir FILIPPOV à travers ce certificat, ont salué la reconnaissance et le mérite du récipiendaire pour ses actions dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et surtout, dans le domaine du renforcement des relations entre les différents pays étrangers et la Russie.

Les autorités russes ont souligné que le récipiendaire est « toute une fierté pour le Bénin et pour l’Afrique. »

Anicet Gabriel KOTCHOFA a créé en 1996, la Corporation des anciens étudiants des universités de la Russie, une amicale qui regroupe plus de 350.000 étudiants étrangers venus de 165 pays.

