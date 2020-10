La Licence en droit désormais possible en cours du soir

Nouvelle opportunité pour les personnes désireuses de se faire former en droit à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). La Faculté de droit et de science politique (FADESP) leur en donne la possibilité. Ils peuvent désormais suivre les cours du soir et obtenir leur Licence en droit.

La Licence en cours du soir de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Abomey-Calavi est ouverte à toute personne titulaire d’un Bac séries A1, A2, B, C, D ou G. Les diplômes de l’ESEU et de capacité en droit donnent accès à l’inscription en première année. Peuvent également s’inscrire en formation continue, toute personne en situation de travail qui souhaiterait suivre les enseignements suivant ce régime.

Lire le communiqué pour plus de détails

