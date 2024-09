La LNB alerte sur une escroquerie des jeux de hasard sur la toile

Des individus se faisant passer pour des agents de la Loterie nationale du Bénin (LNB) escroquent les populations à travers des groupes sur les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger, etc). La LNB après avoir dénoncé leur mode opératoire, invite les populations à la vigilance.

Sur les réseaux sociaux, des individus se font passer pour des agents de la LNB et escroquent les populations. Leur mode opératoire consiste à créer des groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger, etc et inviter leurs cibles à les intégrer moyennant la somme de 5000 FCFA. Après cette première étape consacrée à l’adhésion des groupes, les administrateurs de ces groupes invitent ensuite leurs victimes à jouer des jeux de divers montants en leur proposant des numéros gagnants.

« Ces dernières doivent donc envoyer une nouvelle somme d’argent. Les cybercriminels patientent alors et attendent que la vraie Loterie nationale du Bénin proclame les résultats des jeux en cours. Une fois ces résultats proclamés, ils contactent les victimes qui ont joué et leur font croire qu’ils ont gagné un gros lot. Mais pour recevoir ce lot, la victime doit encore envoyer une forte somme d’argent aux cybercriminels (administrateurs des groupes). Quand les victimes envoient ladite somme d’argent dans l’espoir d’obtenir leurs lots, enfin, les cybercriminels les bloquent et coupent tout contact avec leurs proies », a expliqué la LNB à travers un communiqué.

La Loterie nationale du Bénin tout en déclinant sa responsabilité dans de telles manœuvres invite les populations à la vigilance.

22 septembre 2024