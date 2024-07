La LNB alerte sur des cas d’arnaque sur les réseaux sociaux

La Loterie Nationale du Bénin SA alerte sur des cas d’arnaque sur les réseaux sociaux au nom de la société. C’est à travers un communiqué du service de la communication de la LNB SA.

« Il nous a été donné de constater que certains individus se font désormais passer pour des agents de la Loterie Nationale du Bénin en créant des groupes sur les réseaux sociaux (WHATSAPP FACEBOOK : TELEGRAM ; MESSENGER, etc.) », informe La Loterie Nationale du Bénin SA.

Selon la société, ces personnes dans leur mode opératoire invitent leurs victimes à intégrer lesdits groupes. Une fois intégrée dans les groupes, ils leur demandent d’abord de s’inscrire en payant une somme de 5000 FCFA et d’envoyer des informations sur leurs identités et quelques photos. Après l’inscription, les administrateurs des groupes invitent ensuite les victimes à jouer des jeux de divers montants et leurs proposent des numéros soi-disant "gagnant au Loto". Ils imposent aux victimes de jouer aux numéros gagnants à leur place. Ces dernières doivent donc envoyer une nouvelle somme d’argent. Les cybercriminels patientent alors et attendent que la vraie Loterie Nationale du Bénin SA proclame les résultats des jeux en cours. Une fois ces résultats proclamés, ils contactent les victimes qui ont joué et leur font croire qu’ils ont gagné un gros lot. Mais pour recevoir le lot, la victime doit encore envoyer une forte somme d’argent aux cybercriminels (administrateurs des groupes). Quand les victimes envoient ladite somme d’argent dans l’espoir d’obtenir leurs lots, enfin les cybercriminels les bloquent et coupent tout contact avec leurs proies.

« La Loterie Nationale du Bénin SA n’est mêlée ni de près ni de loin à ces œuvres de bas étage », a précisé la société.

La maison de la chance invite ses clients à la vigilance et à dénoncer tout comportement malsain.

A.A.A

13 juillet 2024 par ,