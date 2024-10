La HAAC retire la fréquence de radio école APM Porto-Novo

Par décision N˚24-079 du 31 octobre 2024, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication retire la fréquence 89.0 Mhz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale radio-école APM. La décision a été adoptée lors d’une plénière, jeudi 31 octobre 2024 au siège de la HAAC.

Radio-école APM n’émettra plus. Par lettre en date du 10 octobre 2024, Soulé Issiaka, promoteur de radio-école APM (Association pour la Promotion des Médias) a remis la fréquence 89.0 Mhz à la disposition de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Au terme d’une plénière tenue ce jeudi 31 octobre, la HAAC a adopté la décision portant retrait de la fréquence 89.0 Mhz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale radio-école APM.

« L’autorisation d’exploitation de la fréquence 89.0 Mhz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale radio école APM à Porto-Novo est retirée », informe l’article 1 de la décision lue par le 1er rapporteur Roukiatou Bio FAÏ.

La décision abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la décision du 20 février 2003 portant attribution de fréquences aux promoteurs retenus sur concours pour l’installation et l’exploitation de radiodiffusion sonore et de télévision privée.

Akpédjé Ayosso

