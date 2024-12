La HAAC lance les accréditations pour les Vodun Days

Par communiqué en date du 6 décembre 2024, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) invite les responsables d’organes de presse, de structures de production de contenus audiovisuels (images, films et documentaires) et de blogs, désireux de couvrir les manifestations des Vodun Days à Ouidah les 09, 10 et 11 janvier 2025, à requérir et obtenir les accréditations de leurs représentants pour ladite couverture. Lire le communiqué

