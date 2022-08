La Gaani 2022 célébrée le 08 octobre à Nikki

L’édition 2022 de la Gaani aura lieu les 08 et 09 octobre 2022 à Nikki. C’est la décision prise par le conseil des ministres de la Cour impériale de Nikki au terme d’une session ce vendredi 12 août 2022.

Gaani 2022 aura bel et bien lieu. La Cour impériale de Nikki a retenu les 08 et 09 octobre 2022 pour la célébration de cette fête.

Les festivités officielles de la Gaani auront lieu à Nikki, dans le département du Borgou.

En raison du Covid-19, la fête de la Gaani, édition 2021 n’a pas lieu. Les festivités ont été limitées au parcours rituel du Sinaboko et le passage des représentants des différentes dynasties devant les tambours sacrés, dans l’intimité de la Cour impériale.

La Gaani qui signifie la joie et aussi la victoire est une fête traditionnelle annuelle instituée par Sunɔ Sero. Elle est célébrée par les peuples batoonu et boo du Bénin, du Nigeria et du Togo.

