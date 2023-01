La GDIZ certifiée ISO

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) certifiée conforme aux normes ISO. La Société d’Investissement et de la Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN SA), en charge de l’aménagement et de la promotion de la zone a informé le public à travers un communiqué ce mercredi 25 janvier 2023.

Bonne nouvelle ! La GDIZ obtient trois certifications de la norme ISO. Il s’agit de la certification ISO 9001 : 2015 en matière de management de la qualité ; de la certification ISO 14001 : 2015 en matière de management environnemental ; et de la certification ISO 45001 : 2018 de Système de management de la santé et de la sécurité au travail. Trois certifications de systèmes de gestion intégrée référencées sur le site internet de l’IAF (Forum International d’Accréditation) dans le cadre des activités d’aménagement, de développement, d’exploitation et de maintenance de la GDIZ.

Ces trois certifications selon un communiqué de la SIPI-BENIN, est le fruit des bonnes pratiques mises en place au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, afin de contribuer à l’industrialisation du Bénin. Elles témoignent selon le directeur général de la SIPI-BENIN, de l’engagement de la GDIZ à fournir des services de qualité et ce, dans le plus strict respect de l’environnement afin de développer la Zone Industrielle la plus compétitive et la plus durable de l’Afrique, et devenir l’accélérateur du développement économique du Bénin. Ces certifications renforcent la volonté de la GDIZ de créer une Zone Industrielle basée sur l’une des valeurs fondamentales de la SIPI-BENIN à savoir, mettre la durabilité au cœur de tout ce qu’elle fait, et de chercher constamment à avoir un impact environnemental et social positif », a souligné Létondji BEHETON.

La GDIZ est une zone industrielle dynamique de 1 640 hectares. La première phase de 400 ha est déjà achevée avec l’installation d’environ 37 entreprises intervenant dans les secteurs du textile, les motos électriques, la transformation de cajou, l’assemblage des ordinateurs, etc.

F. A. A.

25 janvier 2023 par ,