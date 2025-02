La French-African Foundation lance un appel à candidatures

Du Lundi 17 février au 30 mars 2025, la French-African Foundation invite les jeunes d’ Afrique et de France à postuler à la nouvelle édition de son programme phare, « Young Leaders ». Cette promotion exceptionnelle sera placée sous le double haut patronage du Président de la République française, Emmanuel Macron, et du Président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina.

La French-African Foundation recherche 30 jeunes talents d’ Afrique et de France pour intégrer la nouvelle promotion de ce programme, dans le but de renforcer les partenariats

franco-africains à impact positif dans tous les domaines. Le programme de cette année se déploiera autour du thème

« Lead with Purpose », un appel à l’engagement et à la prise de responsabilité pour inspirer et fédérer la jeunesse franco-africaine engagée.

