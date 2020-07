La France va restituer 26 œuvres du trésor royal d’Abomey

Le processus de restitution des biens culturels par la France au Bénin suit son cours. Ce mercredi 15 juillet 2020 en Conseil des ministres, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et la ministre de la Culture ont présenté un projet de loi relatif à la restitution de vingt-six œuvres du trésor royal d’Abomey au Bénin.

Selon le projet de loi, la France va restituer à la République du Bénin, vingt-six œuvres du trésor royal d’Abomey, conservées par le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, à la suite de leur don aux collections nationales par le Général Alfred Dodds (1842-1922). Le projet de loi prévoit un délai maximal d’une année pour la remise, par les autorités françaises, de ces œuvres.

La restitution des biens au Bénin s’inscrit « dans une démarche globale de refondation du partenariat culturel entre la France et l’Afrique, qui repose notamment sur le transfert d’expertise et de savoir-faire en matière patrimoniale ».

Un programme de travail conjoint avec le Bénin a été signé par les deux parties à Cotonou le 16 décembre 2019. Il permettra d’ « approfondir le dialogue sur les différents aspects de la coopération culturelle franco-béninoise (formation des experts, création de filières professionnelles, échanges d’expertises, soutien financier à la création ou à la rénovation de musées, etc.), destinée à représenter une référence en matière patrimoniale.

