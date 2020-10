La France accompagne l’insertion socioprofessionnelle de 28 jeunes filles

A travers le projet d’autonomisation socio-économique des jeunes filles vulnérables de la commune de Djakotomey, le Centre de Développement Economique Local (CDEL) appuyé par la France, a œuvré pour l’autonomisation de 28 jeunes filles. Ces dernières peuvent désormais, au travers de leurs différentes coopératives, mener des activités génératrices de revenu et se prendre en charge.

En présence de l’attaché de coopération et la chargée de mission société civile de l’ambassade de France, les lauréates ont reçu leurs attestations de fin de formation. Ce qui marque le démarrage des activités de leurs différentes coopératives.

Au total, 03 coopératives ont été créées par ces bénéficiaires du projet d’autonomisation socio-économique des jeunes filles vulnérables de la commune de Djakotomey.

Il s’agit de la coopérative ‘’Gbénondjoui’’, spécialisée dans la production et la commercialisation des biscuits, de la farine enrichie, du gari et du tapioca ; de la coopérative ‘’Ladies Soap’’, qui propose des shampoings, des pains de savon et des après-shampoings ; et la coopérative des ‘’Perleuses et tisserandes du Couffo’’, spécialisée dans les métiers de tissage de nappes, de pagne et dans la confection de bijoux fantaisie.

F. A. A.

