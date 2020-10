La Fondation MTN aux côtés des femmes de Dantokpa

La Fondation MTN poursuit ses actions à l’endroit des différentes couches de la société en cette période de crise sanitaire du Coronavirus. Le directeur, Jean-Claude Akogbéto à la tête d’une délégation composée des amis de la Fondation MTN, et des responsables du réseau de téléphonie mobile, s’est rendu au marché international de Dantokpa dans la matinée de ce jeudi 1er octobre 2020. Objectif, témoigner de l’assistance du réseau de téléphonie mobile aux femmes de ce grand marché confrontées à des difficultés de mévente dues à la pandémie de la Covid-19.

Elles sont plus de 400 vendeuses du plus grand marché du Bénin à recevoir le soutien de la Fondation MTN à travers les packs alimentaires.

La présidente des femmes du marché Dantokpa, Anastasie Chodaton, a rendu grâce à Dieu pour ce « grand jour ». « Aujourd’hui, c’est un grand jour pour les femmes de Dantokpa », a-t-elle confié exprimant sa reconnaissance à la Fondation MTN pour avoir répondu favorablement à son appel.

De même, le directeur général de la Sogema, Armand Gansè, a exprimé sa gratitude à la Fondation MTN pour le don qui, se réjouit-il, pourra atténuer un tant soit peu les effets néfastes de la mévente chez les femmes du marché de Dantokpa du fait des mesures de confinement.

Profitant de l’occasion de la cérémonie de remise de don, le directeur général de la Sogema a sollicité un partenariat avec la Fondation MTN pour d’autres actions sociales dans le marché.

Il a par ailleurs, exhorté les usagers du marché au respect des règles barrières dans l’exercice de leurs activités.

Selon la porte-parole des amis de la Fondation MTN, Sonia Laurence Tokouété, la maladie du Coronavirus est une maladie grave qui menace chacun. Pour cela, elle a exhorté les uns et les autres au respect des règles barrières. A l’en croire, nul ne peut douter de la présence du mal dans le pays. D’où le geste de la Fondation MTN et des amis de la Fondation pour soutenir les femmes du marché avec un appui alimentaire et des masques faciaux ; de quoi leur permettre de traverser cette période difficile.

Sonia Laurence Tokouété a aussi invité les usagers du marché à faire un bon usage des packs alimentaires et à sensibiliser les membres de leurs différentes structures ainsi que ceux de leurs familles respectives sur le port du masque.

Pour le directeur de la Fondation MTN, Jean-Claude Akogbéto, la pandémie du Coronavirus a affecté tous les secteurs d’activités, dont les celles des femmes du marché de Dantokpa.

A travers le petit geste, la Fondation qu’il dirige entend soutenir ces femmes des effets néfastes de cette pandémie. Le don offert, souligne-t-il, n’est rien par rapport aux dégâts que cette maladie a causé. Il a rappelé que la maladie du Coronavirus n’est pas encore éradiquée dans le pays. Ainsi, chacun est appelé à limiter sa propagation, notamment en portant son masque.

C’est une surprise, nous ne nous attendions pas à cela, a confié la porte-parole des bénéficiaires, Sokènou Lucie.

Au nom des femmes du marché, elle a exprimé ses remerciements à la Fondation MTN.

Les packs alimentaires offerts par la Fondation MTN sont constitués de riz, d’huile végétale, de boîtes de sardines, de gel hydroalcoolique, de masques de protection, et autres. Il faut préciser que ce ne sont que les femmes qui ont bénéficié du soutien de la Fondation MTN, les traîneurs de pousse pousse et les gardiens aussi ont reçu les packs alimentaires.

Depuis le 16 mars 2020 que le premier cas positif de Coronavirus est détecté au Bénin, la Fondation MTN a assisté plusieurs structures publiques, ONG et associations à travers divers dons.

Dès le 31 août dernier, le réseau de téléphonie mobile a initié une campagne dénommée "Porte-le pour moi’’. Une autre action qui consiste à sensibiliser et à distribuer des masques de protection à la population.

La cérémonie de remise de packs alimentaires aux femmes de Dantokpa a été marquée par la présence de Lions Club ACACIA de Calavi.

F. A. A.

QUELQUES IMAGES DE LA CÉRÉMONIE

