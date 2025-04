La Fondation Claudine Talon organise une collecte de sang ce mercredi

La Fondation Claudine Talon invite la population à participer massivement à une collecte de sang, ce mercredi 30 avril 2025 au siège de la fondation, situé dans le quartier Les Cocotiers à Cotonou.

Face au besoin constant en produits sanguins dans les hôpitaux, la Fondation Claudine Talon multiplie les initiatives pour inciter les citoyens à faire un geste simple mais vital : donner leur sang pour sauver des vies. C’est de 9 heures à 15 heures au siège de la Fondation. Pour participer à cette opération de collecte, il est nécessaire d’être en bonne santé, d’avoir entre 18 et 65 ans et de peser plus de 50 kilogrammes.

A.A.A

