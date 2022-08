La Cour suprême examine le dossier Metognon ce vendredi

La Cour suprême examine le dossier de l’ancien président du conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Laurent Metognon ce vendredi 26 août 2022. C’est le 3e dossier inscrit au rôle de la Chambre judiciaire de la Cour suprême.

Poursuivi dans une affaire de rétro-commissions à la Banque internationale du Bénin (BIBE), Laurent Metognon avait été condamné à une peine de 05 ans de prison et une amende de 01 million de francs CFA en première instance au tribunal de Cotonou. Ce verdict du tribunal a été confirmé en appel en 2019 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

A l’audience de ce vendredi, la Cour suprême examine la demande de pourvoi en cassation du procès en appel de l’affaire CNSS/BIBE formulé contre l’arrêt n°21/CRIET/2C.COR rendu le 24 juin 2019 par la Chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le Parti communiste du Bénin (PCB), à quelques heures de l’audience a sorti un communiqué, et s’inquiète de la suite à donner à ce dossier.

En détention depuis novembre 2017, Laurent Metognon, Romain Boko et cie devraient recouvrer leur liberté en novembre prochain.

F. A. A.

25 août 2022