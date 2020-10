La Cour suprême effectue la rentrée judiciaire 2020-2021

La Cour Suprême a effectué ce jeudi 22 octobre 2020 à Porto-Novo, la rentrée judiciaire 2020-2021.

« Le Magistrat et le politique : Comment concilier la confiance et l’indépendance », c’est le thème retenu pour la nouvelle année judiciaire. Elle a été ouverte par une audience solennelle marquée par la présence du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou, du ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum, et plusieurs autres personnalités.

Au cours de la cérémonie de rentrée judiciaire, le président de la Cour suprême, Ousmane BATOKO a évalué les activités de la précédente année judiciaire. Il n’a pas manqué d’exposer les réalisations ainsi que les difficultés de l’institution qu’il préside.

Profitant de l’occasion de cette rentrée judiciaire, le ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum, a salué le travail effectué par son prédécesseur, Joseph Djogbénou, à travers les réformes opérées dans le secteur de la justice.

L’audience solennelle de la nouvelle année judiciaire a été marquée par les observations du Bâtonnier de l’ordre des Avocats, et la réquisition du Procureur général près la Cour suprême.

Installé le 19 avril 2016 conformément au décret n°2016-40 du 10 mars 2016, Ousmane BATOKO va quitter la tête de la plus vieille institution judiciaire en mars 2021.

F. A. A.

23 octobre 2020 par