La Cour de Justice de La UEMOA dispose d’un nouveau site web

La Cour de Justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CJ/UEMOA) dispose désormais d’un site internet : www.courdejusticeuemoa.org.

Avec cet outil d’information, de communication et de vulgarisation du droit, la juridiction communautaire compte ‹‹ établir un lien avec le grand public et ses partenaires, qui ont dorénavant accès à ses textes fondamentaux, sa jurisprudence et d’autres documents utiles››.

Aussi, les étudiants et les enseignants-chercheurs intéressés par le droit communautaire peuvent-ils accéder à la bibliothèque spécialisée de la CJ/UEMOA.

A travers cet ‹‹ instrument pratique et moderne de connaissance du droit communautaire››, les citoyens ont la possibilité de poser directement des questions aux membres de la Cour.

A propos de la CJ/UEMOA

La Cour de Justice de l’UEMOA a été créée par le Traité de l’Union et le Protocole additionnel n°1. Elle a pour mission de veiller au respect du droit quant à l’interprétation et l’application du Traité de l’Union.

Akpédjé AYOSSO

24 janvier 2020 par