La Cour confirme la victoire par K.O de Talon-Talata

La Cour constitutionnelle a publié, ce jeudi 15 avril 2021, les résultats provisoires de l’élection présidentielle du dimanche dernier après la publication des grandes tendances par la CENA.

Selon les résultats rendus publics dans l’après-midi de ce jeudi, le duo Alassane Soumanou-Paul Hounkpè a obtenu 261.096 voix, le duo Patrice Athanase Guillaume Talon-Mariam Chabi Talata a recueilli 1.982.534 voix et le duo Corentin Agbélessessi Kohouè-Iréné Agossa est crédité de 503.685 voix.

Le nombre d’électeurs est de 4.802.303 pour 2.431. 414 votants et le suffrage exprimé pour cette élection présidentielle est de 2.297.315. Il en résulte que le taux de participation qui est le rapport entre le nombre des votants et le nombre d’électeurs inscrits est de 50,63%. « Le scrutin à l’élection du président de la République et du vice-président de la République est régulier, sincère et transparent (…). Considérant que le duo Patrice Athanase Guillaume Talon-Mariam Chabi Talata ayant recueilli 1.982.534, a ainsi obtenu la majorité absolue requis des suffrages exprimés pour être proclamé élu au premier tour de l’élection présidentielle. En conséquence, article 1er, proclame élu au premier tour de l’élection présidentielle du 11 avril 2021, respectivement dans les fonctions de président de la République et de vice-président de la République, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon et Madame Mariam Chabi Talata », a ordonné la Cour constitutionnelle dans une décision lue par son président Joseph Djogbénou.

La proclamation est provisoire et ne sera définitive qu’après la décision de la Cour constitutionnelle sur les contestations éventuelles des candidats à l’élection présidentielle du 11 avril 2021.

Les autres candidats disposent de cinq jours pour formuler d’éventuels recours devant la haute juridiction.

M. M.

15 avril 2021 par