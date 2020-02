La Commission transitoire du Mécanisme du Soutien Financier installée

Le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou, a officiellement installé les cinq membres de la Commission transitoire du Mécanisme du Soutien Financier ce jeudi 27 février 2020.

Cette commission est chargée d’assurer la mise en œuvre des orientations issues de l’étude sur l’élaboration du document qui régit la mise en place et l’opérationnalisation du Mécanisme du Soutien Financier, et du fonds d’amélioration de la biomasse locale au Bénin, réalisé par le Laboratoire d’Économie Publique (LEP) de la FASEG.

Elle a un mandat de 06 mois renouvelable jusqu’à la mise en place du Comité Permanent de gestion du Mécanisme du Soutien Financier (MSF).

La Commission transitoire du Mécanisme du Soutien Financier est instituée par un décret interministériel en 2019. Elle est présidée par Flinso Assan, Directeur Général des Ressources Énergétique.

Outre l’installation de cette commission, le ministre de l’énergie a reçu à son cabinet, une délégation de la Banque Mondiale conduite par son Représentant Résident au Bénin, Atou Seck.

L’accès à l’électricité dans le cadre des évaluations du Doing Business est le sujet principal au cœur des échanges avec la délégation. L’objectif étant d’amener le Bénin à progresser de manière conséquente dans les indicateurs de la Banque Mondiale dont fait partie l’accès à l’électricité.

M. Seck a rappelé que la Banque Mondiale donne juste des conseils et l’appui financier s’il y a des investissements à faire. Le Bénin, fait-il indiqué, "bouge" dans les 12 indicateurs du Doing Business.

« Sur l’indicateur d’accès à l’électricité, le Bénin occupe la 178ème place sur 190 pays dans le monde », a expliqué le Représentant Résident. Il a souligné que les réformes engagées mettent le Bénin en bonne posture pour améliorer ses résultats au prochain classement.

Améliorer le niveau de production d’électricité du pays

En vue d’augmenter la capacité de production du Bénin pour une autonomisation énergétique, le Gouvernement du Président Patrice Talon mise sur un mix énergétique responsable qui fera la part belle aux énergies renouvelables. Une place toute particulière a été accordée à la biomasse électricité qui permettra d’améliorer le niveau de production d’électricité du pays. Ainsi, à travers le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Gouvernement veut mettre en œuvre un programme ambitieux dont la concrétisation va démarrer cette année 2020 avec l’installation d’une centrale d’au moins 04 MW. Il faudra alors, compte tenu de l’importance de ce projet, instituer une commission qui sera chargée des mécanismes de soutien, et particulièrement du soutien financier à ce sous-secteur afin de rassurer les investisseurs, les mettre en confiance pour investir dans le développement de l’énergie électrique au Bénin.

F. A. A.

28 février 2020 par