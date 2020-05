La Chine appuie la CENA avec des équipements de protection

La République populaire de Chine a fait don d’équipements de protection sanitaire ce mardi 12 mai, à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Le don est composé de 5000 masques de protection, de 200 gels hydroalcooliques et de 80 dispositifs de lavage de mains.

Mieux qu’un soutien de la Chine au Bénin en ce moment difficile de lutte contre la pandémie du Covid-19, le don offert selon l’ambassadeur, Peng Jingtao, est un hommage à la CENA et à tout son personnel, de leurs efforts inlassables et courageux dans l’organisation du scrutin du 17 mai prochain.

Tout en exprimant sa gratitude à la Chine, le président de la CENA, Emmanuel Tiando a rassuré le donateur d’un bon usage. « Je note que vous avez toujours apporté votre soutien au Bénin. Nous ferons bon usage de ces matériels. Le jour des élections, chaque électeur aura son masque et pourra se désinfecter les mains avant d’accomplir son devoir civique “, a déclaré le président de l’institution chargée de l’organisation des élections au Bénin.

Emmanuel Tiando invite les partis politiques engagés dans le processus à ne pas défier les mesures barrières instaurées par le gouvernement.

