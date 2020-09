La Chaire Cardinal Gantin ouvre ses portes cette année

Les œuvres pour immortaliser la mémoire de feu cardinal Bernardin Gantin ne cessent de se multiplier. Après la Fondation Cardinal Bernardin Gantin, l’aéroport international de Cadjèhoun rebaptisé depuis mai 2008 aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, l’Institut des Sœurs de Saint Augustin qui le revendique comme père fondateur, la Chaire Cardinal Gantin vient d’être créée et ouvrira ses portes très bientôt à Cotonou.

Cette Chaire selon les informations publiées par La Croix Africa, se donne deux grandes activités. Il s’agit de la pratique des préparations solennelles, et d’un espace d’accompagnement des personnes avant, pendant et après les événements majeurs de leur vie, mais surtout, la formation pré-universitaire au profit des nouveaux bacheliers.

Au programme, l’introduction à l’espace universitaire, le choix et la pratique des filières, la psychologie de l’étudiant en contexte, l’initiation aux attitudes universitaires, etc, renseigne le site d’informations.

Selon le père Brice Ouinsou qui en est l’initiateur, « l’idée de la création d’une Chaire Cardinal Gantin au Bénin remonte au projet de mission et de formation que portait le prélat à son retour au Bénin en 2002 ». « Il s’agit d’une chaire de mission, mission de formation de l’homme intégral pour un développement harmonieux de l’Afrique et du Bénin », a-t-il expliqué.

Selon ses explications, la chaire qui porte le nom du prélat au Bénin est une institution de pastorale universelle qui relève de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). Après lecture, amendements et corrections, ses statuts ont été adoptés par la Conférence épiscopale du Bénin le 24 octobre 2018.

« La Chaire cardinal Gantin, avec l’appui des évêques du Bénin, croit qu’il faut aller en profondeur. Et c’est dans la récupération de la formation pré-universitaire à la base que l’on peut trouver une issue, une solution », a poursuivi le révérend père. Pour lui, la pré-université que propose cette Chaire, « sera donc le cadre d’une préparation intégrale du nouveau sujet universitaire à la gestion des passerelles de maturité et un espace de formation à l’esprit critique ».

Comme la Chaire, l’Université pontificale Saint Jean de Latran à Rome avait dédié en 2013 au premier archevêque autochtone de Cotonou, une Chaire sur la socialisation en Afrique au sein de l’Aire internationale de recherches – Études interdisciplinaires pour le développement de la Culture africaine, informe La Croix Africa.

Le cardinal Bernardin Gantin, premier archevêque autochtone de Cotonou, a été successivement à Rome président des Conseils pontificaux Justice et paix et Cor unum (1976-1984), préfet de la Congrégation pour les évêques (1984-1998) et surtout, doyen du Sacré Collège de 1993 à 2002.

En 1971, à l’appel du Pape Paul VI, il retournera à Rome comme secrétaire de Propaganda Fidei. Il connaîtra un parcours très riche et finira en 1993 comme Doyen du Collège des cardinaux.

Le 19 mars 2002, ayant atteint l’âge canonique, il demande à rentrer au pays et décède le 13 mai 2008.

