La Cena entame le paiement des agents électoraux

La Commission Électorale Nationale Autonome a entamé le paiement des agents électoraux recrutés dans le cadre des législatives 2023.

« Chers agents électoraux et amis internautes, nous vous remercions de nous suivre, de croire en nous et de nous avoir accompagné dans l’organisation du choix des dirigeants de note pays. Nous vous informons que les paiements ont commencé depuis quelques heures et nous vous rassurons que tout le monde sera payé selon sa catégorie », a annoncé la CENA dans un communiqué rendu officiel mercredi 1er février 2023.

A.A.A

1er février 2023 par