La CSTB appelle les travailleurs à marcher le 1er mai

La Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) invite les travailleurs de tous les secteurs à descendre dans les rues de Cotonou, dimanche 1er mai 2022, pour une marche pacifique dont le départ est prévu à la place de l’Etoile rouge de Cotonou.

Réuni en session ordinaire le 19 avril dernier, le Comité Confédéral National (CCN) de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) a décidé de célébrer la fête du travail, dimanche 1er mai 2022, par une marche pacifique. La marche dont le rassemblement aura lieu de 07h à 09h à la place de l’Etoile rouge, passera par le commissariat central de Cotonou pour échouer sur l’esplanade de la Bourse du travail où se tiendra un meeting.

« Les travailleurs de tous les secteurs d’activités du public comme du privé, les jeunes, les artisans, les conducteurs, les transporteurs, les hommes et femmes des marchés », sont invités à participé aux manifestations contre la crise, la faim, la grande cherté de la vie, etc.

Nagnini Kassa Mampo et ses camarades rassurent que les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des marcheurs.

CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DU BENIN (CSTB)

COMMUNIQUE FINAL

Réuni en session ordinaire le mardi 19 avril 2022, à la Bourse du Travail de Cotonou, le Comité Confédéral National (CCN) de la CSTB était présidé par son Secrétaire Général Confédéral, le camarade Nagnini KASSA MAMPO. Après l’ouverture de la séance par le Secrétaire Général Confédéral, le CCN s’est penché essentiellement sur l’organisation de la célébration de la fête du 1er mai 2022 et sur des questions diverses.

Après l’introduction liminaire faite par le Secrétaire Général Confédéral sur le mécontentement général des travailleurs causé par la faim et la non satisfaction de leurs revendications, le CCN a, entre autres questions, abordé celle relative à l’organisation de la fête du travail de 2022. Après deux années de perturbation par la COVID-19 de la célébration du 1er mai dans la rue, la CSTB renoue avec sa tradition de célébration du 1er mai par les travailleurs du Bénin comme cela se fait dans tous les pays démocratiques du monde entier en général et en Afrique en particulier.

C’est pour cela que, vu l’importance de la célébration du 1er mai dans la rue dans la lutte pour la satisfaction des revendications des travailleurs, le CCN/CSTB a décidé de l’organisation du premier mai 2022 avec les travailleurs à Cotonou dans les rues. Ainsi il a été retenu l’organisation d’une marche pacifique de commémoration, le 1er mai, marche dont le rassemblement aura lieu de 07heures à 09heures à la place de l’Etoile Rouge. La marche qui passera par le commissariat central de Cotonou, aura comme point de chute l’esplanade de la bourse du travail où se tiendra un meeting qui va clôturer la manifestation.

A cet effet , le CCN/CSTB invite les travailleurs de tous les secteurs d’activités du public comme du privé , les jeunes, les artisans, les conducteurs, les transporteurs, les hommes et femmes des marchés, à se mobiliser massivement pour le succès de cette célébration en ces temps de crise sociale, de remise en cause totale des libertés démocratiques notamment syndicales , de chômage qui frappe la jeunesse, de licenciements et de radiations massifs des travailleurs, de précarisation de l’emploi ( avec l’aspiranat généralisé par exemple ), où la grande majorité des citoyens du pays crient leur ras le bol et se plaignent de la faim et de la grande cherté de la vie.

Les formalités administratives sont déjà remplies à travers le dépôt, ce mercredi matin, par la CSTB d’une déclaration de marche pacifique de commémoration à la Mairie de Cotonou.

Rendez-vous donc le 1er mai à l’Etoile Rouge à partir de 07 heures.

Fait à Cotonou, le 20 avril 2022.

Pour le CCN

Le Secrétaire Général Confédéral

