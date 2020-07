Des cas de coronavirus parmi les agents de l’administration béninoise. Plusieurs sujets atteints du Covid-19 sont détectés dont deux à la mairie d’Abomey-Calavi et plus d’une (...)

24 juillet 2020 par

24 juillet 2020 par

24 juillet 2020 par

24 juillet 2020 par

24 juillet 2020 par

24 juillet 2020 par

24 juillet 2020 par

24 juillet 2020 par

24 juillet 2020 par

24 juillet 2020 par

Le commissariat d’arrondissement d’Akassato a procédé ce mercredi 22 (...)Le Bénin va procéder le jeudi 6 août 2020 à une levée de fonds sur le (...)Les travaux de correction de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (...)Les instituteurs, instituteurs adjoints et directeurs d’écoles (...)Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain OROUNLA a tenu (...)A la faveur d’un atelier organisé par l’ONG Médecins du monde Suisse ce (...)La fête de l’Aïd El kébir, communément appelée Tabaski en Afrique (...)"Les vêtements et les bijoux devraient être surprenants, individuels". (...)Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio (...)Une barque a chaviré à quelques kilomètres de la berge de Yénawa à (...)