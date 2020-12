La CENA valide la candidature de 08 centrales et confédérations syndicales

Les Centrales et Confédérations syndicales candidates aux élections professionnelles nationales, 3e édition, sont connues. La liste a été rendue publique par décision en date du lundi 14 décembre 2020 signée par Emmanuel Tiando, président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA).

Après examen et validation des dossiers de candidatures reçus, la liste des centrales et confédérations syndicales autorisées à participer aux élections professionnelles nationales, 3e édition, est établie comme suit :

1- Centrale des Syndicats de Secteurs privé, Parapublic et Informel du Bénin (CSPIB)

2- Centrale Syndicale des Travailleurs Debout (CSTD)

3- Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB)

4- Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin (UNSTB)

5- Confédération Générale des Travailleurs du Bénin (CGTB)

6- Confédération des Organisations Syndicales Indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin)

7- Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin)

8- Centrale des Syndicats Unis du Bénin (CSUB)

15 décembre 2020 par