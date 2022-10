La CENA attend les dossiers de candidature

L’enregistrement des dossiers de candidature a démarré vendredi 28 octobre 2022 à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Le point des deux premiers jours...

À la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), ce samedi 29 octobre 2022, agents électoraux commis à l’enregistrement des dossiers de candidature aux élections législatives de janvier 2022, observateurs et journalistes attendent toujours de voir de potentiels candidats. Aucun parti politique n’a déposé sa liste au deuxième jour de l’enregistrement des dossiers de candidature ouvert le 28 octobre 2022. Les candidats potentiels aux législatives de 2023 se laissent désirer mais le temps passe. Selon le calendrier électoral, l’enregistrement des dossiers de candidatures aux élections législatives est prévu pour durer six jours.

Les tractations sont en cours certainement dans les états majors des partis politiques pour constituer les listes (103 titulaires et 103 suppléants).

Les équipes de la CENA sont encore en place ce dimanche. Passée cette journée, les partis politiques ne disposeront de plus que trois jours.

