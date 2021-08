La CEDEAO lance son plan d’action régional ce mardi

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) lance ce mardi 10 août 2021 à travers une conférence de presse virtuelle, son plan d’actions régional (2020-2021) pour la mise en œuvre de l’Offensive riz de l’organisation.

La forte dépendance à l’égard des importations de riz, la croissance démographique accrue, l’urbanisation massive et l’augmentation soudaine du coût du riz importé ces dernières années ont incité la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à élaborer une initiative visant à relancer de manière durable et soutenue l’économie de la riziculture en Afrique de l’Ouest. Il s’agit de l’initiative “Offensive riz" ayant pour but de rendre opérationnelle la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP). C’est également une réponse régionale pour soutenir les stratégies nationales de développement de la riziculture (SNDR) afin d’atteindre l’autosuffisance en riz d’ici 2025.

Suite à une évaluation à mi-parcours de l’initiative en février 2020, la Direction de l’Agriculture et du Développement Rural de la Commission de la CEDEAO (DARD/CEDEAO), a développé un Plan d’Actions Régional pour accélérer la mise en œuvre de l’Offensive Riz de la CEDEAO.

Ce plan servira de complément à l’ECOWAP/CAADP, la politique agricole des 15 Etats membres de la CEDEAO. Le document a été validé par les représentants des 15 États membres et tous les acteurs clés de la chaîne de valeur du riz en Afrique de l’Ouest le 13 octobre 2020 via un atelier virtuel organisé par la CEDEAO, avec l’appui de partenaires.

Le plan d’actions régional et les activités présentés aux acteurs

Ce mardi 10 août, la Commission de la CEDEAO va présenter aux acteurs clés et aux parties prenantes le plan d’actions régional et les activités de mise en œuvre. L’organisation va aussi interagir avec la presse régionale sur les différentes initiatives pour atteindre l’autosuffisance en riz en Afrique de l’Ouest.

Les autres activités comprennent l’engagement des banques d’investissement et du secteur privé à soutenir l’Offensive Riz et la mise en œuvre du plan d’action.

La conférence de presse virtuelle sera animée conjointement par la Direction de l’Agriculture et du Développement Rural et soutenue par GIZ-CARI et le CORAF.

Le soutien des partenaires à la CEDEAO dans l’effort de mise en œuvre de l’Offensive régionale sur le riz et l’atteinte de l’autosuffisance en riz d’ici 2025 sera reconnu.

