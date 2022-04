La CCI BENIN lance « Les Journées produits/services »

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI BENIN) a lancé, dans la matinée de ce mercredi 20 avril 2022, « Les Journées produits/services ». Il s’agit d’une initiative qui vise à faire connaître au public, les produits et services des producteurs locaux. Olive AHOUANSOU ANANI, promotrice de La Béninoise de l’Agroalimentaire a présenté la gamme de produits MAMANON au cours de cette première édition.



La CCI BENIN s’engage à mieux faire connaître les produits et services des producteurs locaux. A cet effet, elle a initié un certain nombre d’activités dont, « Les Journées produits/services ».

Pour le chef du département informations et études sectorielles de la CCI BENIN, cette activité relève d’une dynamique de l’institution qui consiste à mettre les entreprises au cœur de ses activités.

A en croire Hyppolyte KOUKOU, l’objectif poursuivi en initiant ces journées, est d’accompagner le développement des entreprises. Il s’agit selon lui, de donner l’opportunité aux producteurs et aux personnes qui innovent dans un quelconque domaine, de présenter au public, leurs différents produits et services. Ceci, pour faciliter la rencontre entre « l’offreur et le demandeur », a souligné le chef du département informations et études sectorielles. Il invite les personnes qui ont des produits à promouvoir, à se rapprocher des représentations régionales de la CCI BENIN, ou à son siège à Cotonou pour bénéficier de ce canal de présentation que leur offre la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.

Selon Hyppolyte KOUKOU, Chef Département Information et Étude Sectorielle de la CCI Bénin, les Journées produits/services sont également l’occasion pour ceux qui veulent présenter les produits (commerciaux), de se manifester afin de créer le partenariat avec ceux qui veulent les commercialiser. Ceci, pour aider le fabriquant à jouir de ses efforts.

Olive AHOUANSOU ANANI, promotrice de La Béninoise de l’Agroalimentaire, s’est dite très satisfaite d’avoir participé à cette première édition. Pour elle, les Journées produits/services sont une très belle opportunité pour les producteurs locaux. Elles permettent de mettre à la face du monde, les produits des producteurs locaux, et de créer de partenariat, s’est-elle réjouie.

Après avoir invité la population à consommer la gamme de produits MAMANON, elle a formulé le vœu que le gouvernement accompagne les producteurs locaux dans leurs efforts.

La Béninoise de l’Agroalimentaire est une entreprise spécialisée dans la transformation et la commercialisation des produits agroalimentaires. Elle fait de la friture de tomate (Dja en langue fon), la farine de manioc, des amuses bouche (coco râpé, noix d’anacarde, et autres), Telibo (farine réalisée à base de cossettes d’igname), etc.

Après cette première édition, plusieurs autres séries de Journées produits/services sont annoncées dans les semaines à venir.

