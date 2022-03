La 4ème mission de chirurgie cardiaque en cours au CNHU

Démarrée il y a quelques mois, la 4ème mission de chirurgie cardiaque se poursuit au Centre national hospitalier universitaire (CNHU-HKM) de Cotonou. Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, au cours d’une visite, a apprécié l’évolution de la mission.

Cette 4ème mission de chirurgie cardiaque selon le ministre de la santé, a démarré depuis bientôt un an. 10 patients dont 05 femmes sont en lice et seront traités par l’équipe médicale. Leur âge est compris entre 15 et 57 ans.

Selon le professeur Benjamin Hounkpatin, en plus des malades qui partent le cœur rétabli, cette mission a l’avantage d’assurer le transfert de compétences et une amélioration qualitative du plateau technique. « Les compétences de l’équipe médicale et paramédicale du CHNU sont renforcées et l’équipe des experts a pu nous rendre compte des progrès enregistrés. Au fur et à mesure que les missions se succèdent, le plateau technique est de plus en plus renforcé », a-t-il confié.

La salle de l’unité des soins intensifs de la cardiologie, informe le ministre, a été réaménagée afin de répondre aux exigences de suivi de ce type d’intervention.

Le ministre a saisi l’occasion pour rassurer les patients encore réticents de l’efficacité des interventions. Elle a par ailleurs exprimé la disponibilité du Bénin à prendre en charge les patients de la sous-région qui manifesteraient le désir.

Pour les trois premières missions, 30 patients ont été opérés, et sont pour la plupart guéris.

La chirurgie cardiaque est une intervention délicate et rare en Afrique subsaharienne. Impossible au Bénin, il y a quelques années, la chirurgie à cœur ouvert est désormais rendue possible depuis 2016 grâce aux reformes en cours dans le secteur de la santé.

Le président Patrice Talon et son gouvernement concrétisent peu à peu le rêve de placer le Bénin sur l'échiquier mondial des pays à la pointe des technologies médicales avancées.





F. A. A.

