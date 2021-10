La 3è audience de Owo-lobè et co-accusés s’ouvre ce mardi

L’Empereur mondial de la Fraternité Ogboni, Owo-lobè et les ministres de la cour impériale sont attendues au tribunal de première instance de Cotonou ce mardi 19 octobre 2021.

Owo-lobè (sous convocation) et ses huit ministres en détention depuis le 18 juillet 2021 dans une affaire de bastonnade d’un des collaborateurs de la cour impériale sont à nouveau devant les juges ce mardi 19 octobre 2021 après le deuxième renvoi du dossier le mardi 7 septembre dernier.

Absent aux audiences depuis l’ouverture du procès, le plaignant, Ibrahim Zannou qui ne se porte toujours pas mieux à cause de la bastonnade, selon les confidences de son avocat, devrait pouvoir se présenter à cette troisième audience au tribunal de première instance de Cotonou.

L’Empereur mondial de la Fraternité Ogboni, sa Majesté Kabiessi Owo-lobè et ses huit ministres sont poursuivis pour « coups et blessures » et « complicité de coups et blessures ».

