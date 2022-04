La 2ème édition de la semaine de l’énergie démarre lundi

Le Bénin organise du lundi 04 au samedi 09 avril 2022, la 2ème édition de la semaine de l’énergie. L’annonce a été faite, ce jeudi 31 mars 2022, au cours d’une conférence de presse animée au ministère de l’énergie.

Echanger plus avec les citoyens, les partenaires et présenter les différentes facettes du secteur de l’énergie, c’est l’objectif de la semaine de l’énergie. La 2ème édition aura lieu du lundi 04 au samedi 09 avril 2022. L’organisation de cette édition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PAG II.

Pour le directeur général de la SBEE, c’est une opportunité d’échange entre partenaires et consommateurs. « C’est une occasion d’échanger avec nos clients et aussi nos partenaires pour expliquer un tout petit peu, toute l’évolution qui a eu lieu dans le domaine de l’énergie, principalement dans la distribution avec nos clients, de pouvoir leur expliquer tous les projets majeurs d’investissement. C’est un rendez-vous, où on va partager avec vous l’évolution de l’énergie au Bénin [….] », a confié Gérald Zagrodnik.

Plusieurs activités sont prévues.

Lundi 4 avril : Cérémonie d’ouverture dans l’enceinte de la direction régionale Littoral I de la SBEE ; visites de stands à la place de l’Etoile rouge.

Mardi 05 avril : Animation d’une session de formation aux acteurs des médias sur les questions liées aux systèmes électriques.

Mercredi 06 avril : Acte 05 des médias au cœur du système électrique et Séance d’information de sensibilisation et de communication à l’Université d’Abomey-Calavi avec les étudiants de la FAST.

Jeudi 07avril : Journée des ateliers de réflexion, de bilan et perspectives.

Vendredi 08 avril : Visite de la centrale de Maria Gleta

Samedi 09 avril : Clôture.

Cette 2ème édition de la semaine de l’énergie fait suite à la première organisée du 1er au 6 avril 2019.

