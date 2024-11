LNB SA prime les Champions & Miss ‘’Mathématiques-physiques-chimie’’

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) SA soutient l’excellence en milieu scolaire. Des lots et attestations ont été remis, vendredi 08 novembre 2024, aux 42 lauréats du championnat national de mathématiques et de sciences physiques (CNMSP) et du concours Miss mathématiques physique-chimie (Miss-MPC).

Les 18 lauréats du championnat national de mathématiques et de sciences physiques (CNMSP) et les 24 lauréates du concours Miss mathématiques physique-chimie (Miss-MPC), édition 2024, sont repartis chacun avec une attestation et des lots. C’est lors de la cérémonie de remise de prix qui s’est tenue, vendredi 08 novembre 2024, à l’auditorium de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) à Dangbo.

Insignes (coupe au Champion, échappes et couronnes à la Miss et à ses Dauphines) ont été remis par la délégation de la Loterie Nationale du Bénin (LNB SA), conduite madame Nassiratou Samon Matin, représentant le Directeur Général de la Loterie Nationale du Bénin.

C’est Ramziath TADIRI du Lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu KÉRÉKOU qui est sacrée championne du Championnat national de Mathématiques et de Sciences physiques (CNMSP) et Lucia Houéfa DOSSOU du CEG Brice SINSIN de Calavi a remporté la couronne de Miss mathématiques physique-chimie (Miss-MPC).

Le Directeur exécutif a procédé ensuite à la remise de attestations de bourses du Conseil des Activités Educatives du Bénin (CAEB) aux lauréats.

La cérémonie a connu la participation du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou.

Championnat national de mathématiques et de sciences physiques (CNMSP) et Concours Miss mathématiques physique-chimie (Miss-MPC), sont des compétitions organisées chaque année par l’IMSP de Dangbo et se déroulent sur toute l’étendue du territoire national. Elles mettent aux prises les élèves de quatrième et de troisième de nos lycées et collèges.

Les trois premiers de la phase nationale du CNMSP et les trois premières de la phase nationale du Concours Miss-MPC deviennent immédiatement des boursiers du Conseil des Activités Educatives du Bénin (CAEB) jusqu’à la fin de leur formation universitaire.

