LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L’AVENIR DU CORONAVIRUS

Le SARS-COV-2 va en réalité, dans trois à quatre ans, devenir un virus banal. Certains auront survécu parce qu’ils auront été prudents, d’autres seront morts parce qu’ils auront été idiots.

Toi qui me lis, si tu as encore des doutes, lis la suite si le cœur t’en dit.

Il y a quatre raisons qui préfigurent la disparition de la pandémie à moyen terme.

La première est que l’hôte (l’humanité) va s’habituer à son agresseur et la cohabitation commencera entre le SARS-CoV-2 et l’homme. C’en est ainsi de tous les virus. C’est ce qui s’est passé en 1890 avec la fameuse grippe russe. Selon des études phylogénétiques, cette pandémie qui serait certainement due au Coronavirus humain OC43 de code HCoV-OC43, s’était estompée après 6 ans de ravage.

La seconde raison est que la virulence du virus peut baisser naturellement et le COVID-19 deviendra une sorte de grippe banale, nécessitant peut-être une vaccination saisonnière. C’est une des théories qui permettent de présumer que le variant delta n’est pas si terrible qu’on veut nous le faire croire.

La troisième raison est naturellement la vaccination qui augmente l’immunité de l’hôte, l’homme, et fait reculer la pandémie du fait de la loi des grands nombres. Plus on est nombreux à être vaccinés, plus on barre la route au virus. Les défenses immunitaires aquises empêcheront le virus de sauter facilement d’un humain à un autre.

C’est comme si des gardes tentent de bloquer un passage. Plus il y aura de passages bloqués, moins le virus pourra passer d’une personne à une autre. C’est pour cela qu’il faut être nombreux à se faire vacciner, pour être nombreux à le bloquer.

La quatrième raison, hors catégorie, pour se faire vacciner c’est que l’humanité, ayant déjà vu d’autres, survivra de toute manière à cette pandémie. C’est à nous de savoir, si nous voulons fêter la fin officielle de la pandémie COVID19 sur terre ou sous terre.

Le seul des mobiles qui dépend de nous c’est la vaccination. L’Union européenne vient de dépasser les 70% de vaccination des deux doses, et passe à une troisième phase pour certains. Pendant ce temps, des ennemies de l’Afrique distillent plein de théories antivax. L’émotion disait Senghor est nègre : ils surfent là-dessus, et nous tombons dans leurs panneaux.

En réalité les trois premiers mobiles énoncés vont cohabiter, et seront renforcés par les barrières physiques que sont les gestes barrières que nous devrons certainement adopter pour deux trois ans encore : masque, lavage des mains, distanciation sociale, mouchage sécurisée (mouchoir ou coude).

Pour ne pas être laissé en rade et être terrassé par un virus qui va, dans le temps, s’atténuer d’une façon ou d’une autre, nous devons nous faire vacciner afin d’avoir les trois cordes à notre arcs. Nous ne sommes pas en 1890. Nous avons les vaccins en plus des deux mobiles scientifiquement avérés : usons en.

En attendant, chers amis, faites contre mauvaise fortune bon cœur : faites-vous vacciner.

Se faire vacciner, c’est aussi éviter le mouroir d’Allada. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est la réalité vécue quotidiennement et relayée par, ministres, députés, directeur des hôpitaux, professeurs d’université, et acteurs de la société civile qui, dans leurs communications hurlent à tue-tête :Allada est surbooké ; nous ne pourrons pas nous occuper de vous ; nous n’aurons plus de moyens ; nous n’avons plus d’oxygène…

Le fait réel, est que les gens meurent à Allada et en dehors comme des mouches, et ce dans toutes les couches sociales. Il faut certainement multiplier par des multiples de 10 leurs statistiques de malades et de décès pour s’approcher de la réalité.

Le pire à venir est, et j’en suis persuadé, que si nous continuons de bouder les vaccins au point de devoir en jeter après la péremption, lorsque l’UE aura atteint 80 à 90% de population vaccinée, la production de vaccins baissera, faute aussi de financement, malgré l’initiative COVAX.

Alors chers amis, au lieu de rester là à discutailler sur des théories complotistes à la noix, en toute amitié, courez vous faire vacciner. Ma démarche peu paraître égocentrique mais je suis convaincu qu’elle est aussi utile pour votre vie.

Ismaël Kaffo

4 septembre 2021 par