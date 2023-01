LA VIEILLE JEUNESSE

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que les vieux politiciens de ce pays, peuvent tranquillement dormir sur leurs lauriers, la relève étant assurée ! La preuve, parmi les sept formations politiques ayant pris part aux législatives du 8 janvier, celle dénommée Mouvement Populaire de Libération (MPL) qui se réclame, à juste titre, d’être le parti des jeunes, est déjà au bord de l’éclatement...

Et avec certainement le reliquat des dizaines de millions de fonds de campagnes, dont ils ont pu délester quelques généreux donateurs, ses camarades ont pris d’assaut hier les manchettes de nombreux journaux, pour réclamer la tête du président du parti, mon petit Neveu TEBE, imprudemment prénommé Expérience. Et dire que le logo de ce parti est un balai dans une main, avec lequel ces jeunes qui se réclament de l’Opposition, voulaient faire le ménage ...

Vous mes Nièces et Neveux qui ricanez que ces petits-là devront commencer par balayer devant leurs portes, vous êtes tous des pagailleurs, surtout ceux parmi vous, qui réclamez de connaitre l’identité de leurs bailleurs...

Votre Oncle AGBAYA

