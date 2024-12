LA BD TATA ADJATCHÈ PRÉSENTÉE AU MINISTRE DE LA CULTURE

:

Tiburce ADAGBE, auteur de la Bande Dessinée historique Tata Adjatchè, était l’hôte du ministre de la culture Jean-Michel Abimbola dans la matinée de ce mardi 10 décembre 2024. Le ministre était accompagné de ses principaux collaborateurs du domaine littéraire. Pendant près d’une heure d’horloge, Tiburce ADAGBE a présenté son ouvrage à l’autorité en charge de la culture. Un tour d’horizon plus large a été fait sur les défis de la promotion du livre au Bénin. Le ministre Jean-Michel Abimbola a félicité l’auteur de la BD Tata Adjatchè qu’il avait déjà reçu il y a quelques années dans le cadre de la sortie de l’essai politique "Mémoire du chaudron". Il l’a félicité et a rappelé l’engagement du gouvernement du président Patrice Talon pour la promotion de la de création et celle du livre en particulier.

