L’opération d’enrôlement des citoyens prorogée au 05 janvier

L’opération d’enregistrement des données biométriques des citoyens dans le cadre de l’actualisation de la Liste électorale permanente informatisée (Lépi) connaît encore une petite rallonge de 03 jours. Le président du Conseil d’orientation et de supervision (Cos-Lépi), le député Gilbert Bangana a porté l’information à la connaissance du public dans l’après midi de ce jeudi 31 décembre 2020 à l’occasion d’une conférence de presse qu’il a organisée au siège de l’institution à Cotonou.

Prévue pour s’achever ce samedi 02 janvier 2021, l’opération d’enregistrement des données biométriques des populations dans le cadre de l’actualisation du fichier électoral en vue de la prochaine présidentielle va se poursuivre jusqu’au 05 janvier prochain, a confié le président du Cos-Lépi. Cette rallonge de trois jours selon Gilbert Bangana, se justifie par l’engouement des populations à se faire enrôler, et la volonté de l’institution qu’il préside à donner la chance aux retardataires.

Profitant de l’occasion de cette rencontre avec les médias, le président de l’institution en charge de l’actualisation du fichier électoral au Bénin a précisé que l’opération ne concerne pas tout le monde. « Elle concerne uniquement les citoyens en âge et en situation de voter et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale », a-t-il précisé. Suivant les explications du président du Cos-Lépi, il faut être de nationalité béninoise, avoir 18 ans à la date du 11 avril 2021, jouir de ses droits civiques, et avoir été omis lors des « actualisations précédentes ».

Démarré le 20 décembre dernier, cette opération qui a déjà connu une rallonge de 72h va se poursuivra jusqu’au mardi 05 janvier.

Gilbert Bangana n’a pas manqué de rassurer les uns et les autres sur la qualité et la fiabilité de la liste. Pour cela, toutes les dispositions ont été prises, a-t-il confié.

F. A. A.

1er janvier 2021 par