L’inventeur béninois au cabinet du ministre des finances

Les produits connectés et intelligents (montre, lunette, ordinateur) créés par la marque As World Tech du Béninois Richard Odjrado ont fait l’objet d’échanges entre le promoteur et le ministre des finances et de l’économie Romuald Wadagni, jeudi 18 novembre 2021.

« Le gouvernement béninois est engagé définitivement à révéler le potentiel entrepreneurial des jeunes ». C’est la conclusion qu’est parvenue Richard Odjrado, jeudi 18 novembre 2021, à l’issue de ses échanges avec le ministre des finances et de l’économie, Romuald Wadagni. L’inventeur béninois a déclaré que le ministre est un « homme exceptionnel ! Jeune charismatique, intelligent et rigoureux.

Richard Odjrado est le promoteur de As World Tech, une marque qui développe des ordinateurs, des lunettes et autres montres connectées.

L’audience de l’inventeur béninois avec le ministre des finances fait suite à celle avec le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané.

M. M.

19 novembre 2021 par