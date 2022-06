L’international Olivier Verdon met la joie à La pouponnière de Ouidah

L’international béninois Olivier Verdon a fait don aux enfants de l’orphelinat ‘’La pouponnière de Ouidah’’ le dimanche 12 juin 2022.

Les bras chargés de couches, savons de toilette et de lessive, sacs de riz et de grandes boîtes de lait, le défenseur des Ecureuils du Bénin Olivier Verdon est descendu, dimanche 12 juin 2022, à l’orphelinat ‘’La pouponnière de Ouidah’’. « Ça m’a toujours tenu à cœur et j’essaie de pouvoir apporter mon soutien comme je le peux. C’est juste quelques trucs qu’on a ramené pour le bien-être de tout le monde », a indiqué l’international béninois Olivier Verdon.

Le joueur était accompagné des membres de sa famille dont sa génitrice, une native de la commune de Ouidah.

M. M.

