L’inscription ouverte aux béninois et aux étrangers

Le gouvernement béninois dans ses réformes de restructuration du secteur de l’éducation a adopté le système d’aspiranat pour faire face aux besoins de personnel enseignant. Ce système qui a pris corps au niveau des enseignements maternel, primaire et secondaire, sera bientôt étendu au niveau supérieur.



En Conseil des ministres, mercredi 02 mars 2022, le gouvernement a adopté le décret n°2022-150 portant modalités d’organisation de l’inscription au fichier national des aspirants à l’enseignement supérieur au Bénin. Un décret qui modifie les dispositions de l’article 7 du décret n°2021-378 du 14 juillet 2021 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants des universités publiques du Bénin, et donne la possibilité aux universitaires d’autres nationalités, de s’inscrire au fichier national des aspirants.

« L’inscription au fichier national est ouverte en ligne aux aspirants de toutes nationalités, par arrêté du ministre chargé de l’Enseignement supérieur qui en fixe les conditions », renseigne l’article 7 du décret n°2022-150 du 2 mars 2022.

L’article 6 en précise les conditions. Selon cet article, tout candidat aspirant du supérieur doit constituer un dossier numérique comprenant le diplôme de Master lorsqu’il est admis, ou du doctorat ou leur équivalence au cas où ils sont obtenus à l’étranger ; le mémoire de master et, pour les titulaires de doctorat, la ou les thèses ;

la copie du rapport de soutenance ou de l’attestation qui en tient lieu ; la signature du code d’éthique et de déontologie dans l’enseignement supérieur et de la recherche ; les travaux scientifiques : un curriculum vitae, daté et signé ; une copie de l’acte de naissance ; et un certificat de nationalité.

Selon les dispositions de l’article 3, « nul ne peut être candidat au concours national de recrutement des enseignants dans les unités de formations et de recherches dans l’enseignement supérieur, s’il n’est inscrit au fichier national des aspirants à l’enseignement supérieur ». L’inscription au fichier est donc une étape obligatoire.

Dans le secteur de la santé, « les internes des hôpitaux sont directement inscrits au fichier national et le concours d’internat équivaut au concours d’assistant pour le recrutement des enseignants dans les unités de formation et de recherche en science de la santé ».

La supervision, la conception, la gestion et le contrôle du fichier national des aspirants à l’enseignement supérieur est confiée à l’organe national de contrôle et d’éthique dans l’enseignement supérieur. Ce fichier peut être consulté par les recteurs, les conseils d’administration, les conseils scientifiques des universités publiques, les aspirants et les promoteurs des Etablissements privés d’enseignement supérieur (EPES).

F. A. A.

10 avril 2022 par ,