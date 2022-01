L’inscription au BAC 2022 s’achève ce vendredi

Selon le directeur de l’Office du Baccalauréat Alphonse da Silva « le registre des inscriptions à l’examen du Baccalauréat 2022 sera fermé ce vendredi 28 janvier 2022 à 18h30minutes ». Les inscriptions sont en cours depuis le 15 décembre 2021. Aucun dossier ne sera accepté à l’Office du Baccalauréat après la date fixée.

La direction de l’Office du Baccalauréat a déployé des équipes techniques dans toutes les directions départementales des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle (DDESTFP) pour valider et recevoir les dossiers des candidats. Les équipes techniques assistent les candidats libres qui ont des difficultés à s’inscrire en ligne, à finaliser le processus de dépôt de leur candidature. Le centre du collège d’enseignement général de Gbégamey de Cotonou est ouvert pour recevoir les candidats libres des départements du Littoral, de l’Atlantique et environs. Les inscriptions en ligne se font sur la plate-forme « inscription.bac.bj ».

