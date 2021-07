L’inondation menace les populations d’Athiémé

Face à la montée des eaux du fleuve Mono, le maire d’Athiémé Saturnin Dansou appelle les populations à la vigilance.

« Il m’a été donné de constater que le débit du fleuve Mono s’est accru ces derniers temps occasionnant la montée du niveau de l’eau », informe le maire d’Athiémé à travers un communiqué radio en date du 6 juillet 2021.

Saturnin Dansou recommande aux populations des localités d’Athiémé de s’éloigner des zones du bassin versant et de procéder aux récoltes dans les zones proches du lit. Elles doivent aussi veiller sur les enfants pour qu’ils n’aillent pas près des cours d’eau. Le maire d’Athiémé invite les populations à la vigilance.

La crue du fleuve Mono est un phénomène cyclique qui occasionne d’importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Les villages que traverse le cours d’eau dans les communes de Dogbo, Djakotomey, Lokossa, Athiémé et Grand-Popo et autres ne sont pas épargnés.

Le fleuve Mono sert de frontière naturelle entre le Bénin et le Togo. Prenant sa source au Togo, le Mono a une longueur d’environ 467 km.

