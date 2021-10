L’identité du français arrêté au Maroc enfin révélée

Hubert Albert Bernard GOUTHAY, c’est l’identité du français arrêté au Maroc suite à un mandat d’arrêt international émis par le Bénin pour trafic de drogue . En effet, le 18 mai 2021, une importante saisie de 145,5 kg de cocaïne était intervenue au Port de Cotonou.

Dans cette procédure quatorze individus sont poursuivis et des mandats d’arrêt ont été émis contre d’autres personnes sur qui pèsent des soupçons de participation au trafic. On peut citer Séraphin Yeto, un commissaire de Police, des agents de Bolloré etc.

Selon nos sources, une demande d’extradition a été adressée aux autorités judiciaires du Royaume du Maroc.

Il convient de rappeler qu’aux termes des articles 967 et suivants, du code pénal le trafic de stupéfiants est puni d’une peine d’emprisonnement de quinze ans.

