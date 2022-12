L’histoire du franco-marocain Abdes Ouaddou en 55 mn

"En dehors de ma surface" est le premier podcast où l’on discute foot, voyage, expatriation et expériences de vie avec des entraineurs et joueurs de football.

Pendant 55 minutes, Abdes Ouaddou, ancien international marocain qui a joué en France (Nancy, Rennes et Valenciennes), en Angleterre (Fulham), en Grèce (Olympiakos), et bien évidemment au Qatar, retrace son parcours et ses différentes expériences.

Nous abordons également des sujets sociétaux très forts comme sa fierté d’être franco-marocain ou encore sa relation avec l’Algérie qui lui a valu d’être au centre d’une véritable affaire d’État.

Il nous explique son combat pour les travailleurs au Qatar depuis plus de 10 ans et ce qu’il vit actuellement au Bénin 🇧🇯, pays qu’il adore.

"En dehors de ma surface" est un podcast imaginé, écrit et réalisé par Hugo Sanudo, expert en développement de projets sportifs à l’international. Depuis juillet 2022, "En dehors de ma surface" est produit en collaboration avec Podiio , label de podcasts dédié au sport développé par Alexis Raison et François Pinet. L’identité sonore du podcast a été réalisé par Mathieu Viguié, du studio Qude (musique : Owem-G - "Cumbia Triste"). L’identité visuelle du podcast a été réalisée par Tatyana Drewry Carvin.

