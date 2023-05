L’exposition Art contemporain du Bénin prolongée d’un mois au Maroc

Prévue du 18 janvier au 15 mai 2023 au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat (Maroc), l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation. Volet contemporain » a été prolongée d’un mois.

Après environ quatre mois et plus de 40.000 visiteurs, signe de l’intérêt des Marocains pour l’art en général et de succès, le finissage de l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation. Volet contemporain » a eu lieu, samedi 13 mai 2023, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat. La cérémonie s’est déroulée en présence de Mehdi Qotbi, président de la Fondation Nationale des Musées (FNM) ; de Babalola Jean-Michel H. Abimbola, ministre du tourisme, de la culture et des arts de la République du Bénin ; de Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ; de José Pliya, directeur général de la Galerie Nationale du Bénin ; de Yassine Lassissi, commissaire de l’exposition et d’Abdelaziz El Idrissi, directeur du MMVI et co-commissaire de l’exposition.

L’objectif de l’exposition, selon Yassine Lassissi, commissaire de l’exposition, est de mettre en dialogue les artistes contemporains avec l’art classique du Bénin. Il s’agit de « montrer combien ces artistes s’inspirent de leur histoire culturelle et de leurs traditions dans leurs créations artistiques ».

« Cette exposition est particulière car c’est le président de la République du Bénin qui a décidé, après qu’elle soit exposée et montrée aux Béninois, qu’elle vienne en terre marocaine. Pour lui, le Maroc constitue un exemple à suivre et il disait une chose très essentielle : son admiration pour Sa Majesté le Roi », a indiqué Mehdi Qotbi, président de la Fondation Nationale des Musées (FNM).

Selon Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, au regard du succès au Royaume du Maroc, l’exposition a été rallongée d’un mois supplémentaire. Ceci en accord avec les autorités béninoises.

La cérémonie de finissage est purement symbolique, a-t-il conclu.

M. M.

