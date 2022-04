L’exploitation des mangroves interdite dans l’Atlantique

Le préfet de l’Atlantique a interdit l’exploitation des mangroves dans un arrêté en date du 13 avril 2022.

« L’exploitation, sur toutes les formes, des écosystèmes de mangroves notamment l’abattage, l’ébranchage, l’arrachage et la mutilation des essences forestières protégées principalement des palétuviers qui sont des espèces forestières protégées en République du Bénin ; tout défrichement de bois et de broussailles à moins de 25 mètres de part et d’autre le long des rives, des cours et plan d’eau ; l’utilisation des pesticides et des herbicides dans les abords des mangroves » sont interdits sur tout le territoire du département de l’Atlantique, selon l’arrêté préfectoral N°3/036/DEP-ATL/SG/SPAT/SA009SGG22 signé de Jean-Claude Codjia.

Le préfet met en garde les contrevenants qui encourent des sanctions prévues par la loi.

Selon l’arrêté préfectoral en date du 13 avril 2022, des instructions ont été données aux services compétents notamment au Chef d’inspection forestière, au Directeur départemental du cadre de vie et du développement durable, au directeur départemental de la police républicaine pour le respect des dispositions de l’arrêté portant interdiction de l’exploitation des mangroves dans le département de l’Atlantique.

M. M.

27 avril 2022 par ,