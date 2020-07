L’exécution optimale du budget 2020 au centre d’un atelier

La revue au 30 juin 2020 du Plan de travail annuel et le rapport de performance 2018 du Ministère des infrastructures et des transports (Mit) étaient au centre d’un atelier mardi 28 juillet 2020 à Cotonou.

Selon Joseph Ahissou, Directeur du cabinet, cet atelier qui a rassemblé les cadres et principaux responsables des directions techniques et structures sous tutelle du ministère, s’inscrit dans le cadre des diligences à effectuer pour s’assurer de la bonne exécution du programme triennal axé sur les résultats. Selon lui, le rapport de performance soumis à la validation des participants synthétise l’emploi des ressources mises à la disposition, au titre de la gestion 2018, soit un montant de 94, 9 milliards de francs Cfa.

La dotation est répartie sur cinq (05) programmes, dont le plus important en termes de ressources, est le programme entretien et construction des routes et infrastructures de transport rural. « Ces ressources ont servi au financement de trente-deux projets inscrits au portefeuille actif de l’Etat et ont été exécutés au 31 décembre 2018 au taux de 71,48%, base engagement et 36,6%, base ordonnancement », a déclaré Joseph Ahissou. Avant d’inviter les participants à « passer en revue les résultats obtenus, s’assurer de la cohérence de l’exécution du plan de travail annuel, faire le contrôle de qualité et formuler les recommandations nécessaires pour améliorer la performance du ministère ». Les participants devront également, au terme de l’atelier, produire un tableau de bord pour une exécution optimale du budget 2020 du ministère et faire un compte rendu détaillé et documenté des activités budgétisées.

Paul Tonon

29 juillet 2020 par