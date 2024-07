L’ancien président de la République, Nicéphore Soglo a perdu un membre de sa famille ce mardi 02 juillet 2024.

Deuil dans la famille Soglo. Sarurnin Soglo, jeune frère de l’ancien président de la République n’est plus. Il a tiré sa révérence ce mardi 02 juillet 2024. Sarurnin Soglo a été Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin de 1992 à 1993.

Le regretté fut ambassadeur du Bénin en Allemagne, et conseiller à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC).

